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En Congelados

Silvia Abril, derribada de un puñetazo: "Me ha arreado una hostia que me ha tirado al suelo"

Silvia Abril protagoniza en Congelados uno de los momentos más inesperados cuando recibe un puñetazo en la cara en plena cámara de congelación. El golpe es tal que acaba por los suelos. Sus compañeros (y rivales) temen por su integridad física.

Silvia Abril, derribada de un puñetazo: "Me ha arreado una hostia que me ha tirado al suelo"

Rosa López, Eduardo Casanova y Silvia Abril se meten en la cámara de congelación de Congelados para luchar por su equipo y conseguir ganar el programa de hoy. "¿Preparados para ser humillados?", pregunta la actriz que, al ser una de las capitanas permanentes del concurso presentado por Àngel Llàcer, ya sabe bien de qué va el asunto.

Uno de los primeros sustos viene de la mano de un oso boxeador que pierde los pantalones en el primer asalto, algo que hace que los concursantes tengan que aguantar estoicamente la risa para no mover ni un músculo de su cuerpo.

Pero el gran gancho llega con una especie de máquina de golpear, que no duda en dar con un guante en la cara a los participantes... y con una fuerza tal que llega a derribar a Silvia Abril de su butaca. Los gritos de alarma se suceden en el plató. Todos están preocupados por ella. "Me ha arreado una hostia que me ha tirado al suelo", cuenta la actriz al salir del estado de congelación.

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