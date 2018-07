El actor, dibujante y cómico comienza su entrevista hablando sobre 'El Club de la Comedia': "En El Club he estado excelso, cualquiera lo puede comprobar. Mis monólogos brillan tanto que no se les puede mirar fijamente".

Y es que Joaquín Reyes vive por y para hacer reír, tanto que alguno de sus seguidores le sacan parecido a un 'superhéroe', como Josemi, uno de los internautas que le pregunta: "¿No sientes que eres un 'superhéroe' sin capa?". El humorista confiesa que hacer reír "tiene una gran responsabilidad, porque das felicidad a la gente, lo que pasa es que el humor a veces molesta", pero es verdad que, según el humorista, "cuando arrancamos la risa a la gente nos sentimos poderosos".

Joaquín explica a los internautas que uno de los personajes que más le gustaría interpretar sería Jaime de Marichalar "porque es un personaje muy literario: lo tuvo todo y lo perdió, y tiene ese aura de 'perdedor' que le hace muy interesante... Un 'perdedor' con dignidad".

Y de esta forma el humorista se despide de todos los internautas dando su última confesión: "Me he pasado el dedo entre los dedos de los pies, y luego lo he olido. Y también lo he probado en otras personas, cuando empiezas no puedes dejar de hacerlo". Así, entre risas, Joaquín Reyes añade: "Aunque no tengo twitter quiero que sepáis que os quiero".