Santiago Segura: “Yo elijo mantenimiento porque la lorza la mantienes hasta que sales”

LOS GIMNASIOS

El actor, director, guionista y productor Santiago Segura realiza su tercer monólogo en ‘El Club de la Comedia’ y en esta ocasión interpreta un texto histórico del programa: ‘Los gimnasios’. El director de ‘Torrente 5’ lo actualiza y lo personaliza en su experiencia de haber pasado por los gimnasios, una experiencia no siempre satisfactoria… Y es que “nada más entrar, ves una foto gigante de unos tíos cuadrados haciendo posturitas, estilo pollo asado, que son tres veces tú y te quedas diciendo: ‘Madre mía, yo así no me quiero poner”, explica.