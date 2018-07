Santi Millán: "Todo lo que no se arregle con celo me supera"

ASÍ ES LA VIDA DE UN 'CAGAO'

Santi Millán se ha confesado en El Club de la Comedia: "Aquí donde me veis, soy un poquito 'cagao'". "Yo no soy de pegarme. soy de hablar las cosas, por teléfono, desde mi casa, donde no me lleve dos hostias", asegura. "Hay cosas que se les dan bien a los tíos que a mí no se me dan bien, como las chapuzas", explica, y añade: "Todo lo que no se arregle con celo me supera". Y es que Santi Millán lo tiene claro: "Si supiera de electricidad, fontanería y todas estas mierdas, no sería actor, sería algo útil".