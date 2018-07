Piedrahita: “Coges una llave, te rascas el glande y no pasa nada. Te lo hacen en el coche…”

ARAÑAZOS EN EL COCHE

El humorista llega a ‘El Club de la Comedia’ para hablar de la zona más sensible del ser humano: el capó del coche. “Más sensible que el propio glande”, comenta Luis Piedrahita. Y es que “tú coges una llave, te rascas el glande y no pasa nada. Te lo hacen en el coche, y lloras”, explica. Hay tres razones por las que se raya un coche: fiarse de otro al aparcar, la columna fantasma, el pivote invisible.