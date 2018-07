José Corbacho: "¡Qué manía de hacer fotos a cosas que luego nos vamos a meter en la boca!"

LOS TESTIMONIO GRÁFICOS

El humorista José Corbacho llega a 'El Club de la Comedia' para hablar de importancia que tienen hoy en día las fotografías. Y es que "si no hace una foto o no tienes un testimonio gráfico es como si no hubieras hecho las cosas", comenta. Como es la hora de ir a un restaurante… "¡Qué manía de hacer fotos a cosas que luego nos vamos a meter en la boca!", se queja.