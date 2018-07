Ernesto Sevilla: "En un perfil, si es para ligar, mientes como en los bares"

LA FALTA DE SINCERIDAD

La sinceridad no es la clave para ligar. No se le puede decir a una chica "me gustas, eres encantadora, incluso estoy dispuesto a casarme contigo, pero... si viene tu hermana también me la follo", tal y como cuenta Ernesto Sevilla en su monólogo de 'El Club de la Comedia', que quiere hacerse un perfil en una página de contactos para encontrar pareja.