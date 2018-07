Eva Hache: “Me daba miedo que a algún trapecista se le saliera un huevo”

UN DÍA DE CIRCO

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ que hace unos días se fue con todos los niños de España al circo de un descampado del barrio. Un circo que no era como los de antes y es que desde entonces tiene depresión y no remonta. La actuación de los trapecistas la agradece pero señala que “alguien tiene que decirle a esta gente que hay una edad y un peso ya para dejar de vestirse como Spider-Man”. Y es que “más que miedo a que se cayeran me daba miedo a que a alguno se le saliera un huevo”, comenta Eva Hache.