Eva Hache “La vela la recomiendo muchísimo porque no me ha entrado un mosquito en casa”

COMPRAS EN UN SEX SHOP CON LA PAREJA

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ aconseja no ir jamás a un sex shop con la pareja, eso “y meterse a unos probadores que van con monedas. No son probadores. Son cabinas y no son para hablar por teléfono”, explica. Eva Hache cree que es mejor ir con amigos para ahorrarte una bronca con la pareja y explica cómo ha sido su experiencia en una tienda erótica donde acabó comprando un aceite para masajes y una vela.