Dani Rovira: “Abrimos la puerta y había seis toneladas de mierda en el pasillo”

LA RESPONSABILIDAD DE TENER 101 DÁLMATAS

En el sexto programa de la cuarta temporada de ‘El Club de la Comedia’ Dani Rovira habló de sus taras. Sin embargo, hay un fragmento del monólogo que no se emitió. El cómico hablaba de sus despistes y contaba la anécdota de que un día fue a sacar a sus perros y se le olvidaron en casa. En este vídeo, el humorista explica que si a él un día se le olvida sacar a los animales no pasa nada, pero ¿y a los dueños de ‘101 Dálmatas’? ¿Qué pasaría si un día hacen pereza y no sacan a pasear a sus mascotas?