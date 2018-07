Dani Rovira: “Te meten la pollita pero un poquito cada viernes”

LAS REFORMAS DEL GOBIERNO

El humorista cuenta en 'El Club de la Comedia' que su madre ha tenido que hacer algo mal porque me veo taras como que es muy despistado y muy pudoroso. También tiene otro defecto: “No sé robar. No sólo no sé robar, tampoco valgo para que roben otros”. Pero también tiene una virtud, y es que entiende mucho de política y opina con criterio sobre las reformas que hace el Gobierno cada viernes. “Te meten la pollita pero un poquito cada viernes”, comenta.