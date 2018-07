El Club de la Comedia

En el manual de ‘Cosas que no debes hacer…’ que los cómicos de ‘El Club de la Comedia’ llevan a cabo en esta temporada, la recomendación la hace Pepe Viyuela. En esta ocasión muestra, a través de una sucesión de pequeños sketches, las ‘Cosas que no debes hacer… si eres médico’, si no quieres acabar malparado.