El público de El Club de la Comedia: "Juro solemnemente que me lo voy a pasar teta"

ANIMADOR DE 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

Jurro va calentando los motores antes de que empiece la función. Por ello, para preparar a los asistentes, les hace levantar la mano y jurar una serie de actos antes de empezar: "Juro solemnemente que me lo voy a pasar teta, juro que si me quiero reír en cualquier momento... Me río".