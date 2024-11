El motivo por el que Rodrigo Barrio está libre ante el enfado de su familia materna: "Es el asesino de sus padres"

Rodrigo Barrio fue detenido como sospechoso del asesinato de sus padres y su hermano en Burgos después de una intensa investigación policial. Entre otras cosas, la Policía encontró el anillo de la madre en la casa en la que vivía, unas llaves del coche del padre que habían desaparecido de la escena del crimen y descubrió que Rodrigo era ambidiestro, como el asesino. Unas pruebas, sumadas a otras, que llevó a su detención. Sin embargo, el joven, quedó en libertad porque los indicios contra él se difuminaron.

"¿Cómo puede ser? Si es el asesino de sus padres y su hermano, ¿cómo le ponen en libertad?", pregunta indignado el hermano de su madre. Uno de los motivos fue que a los cinco días se tuvo conocimiento de un certificado de la casa Audi que ponía en evidencia que podían ser más de dos las llaves que se hubiesen entregado al vehículo de Salvador. Por lo que el hecho de que Rodrigo tuviera una de ellas ya no demostraría que se la quitó a su padre la noche del crimen.

Por ello, la Fiscalía considera que la investigación no ha probado que sea el autor del crimen. Una decisión que el juez confirmará meses después. "Rodrigo, al final, para desgracia de algunos, pues no ha sido imputado, está en libertad y no ha sido sometido a juicio", explica el abogado de la familia paterna, que detalla que "se considera que lo que se ha traído al juzgado son apariencias y simples impresiones".