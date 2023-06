En 2019, Ana Peleteiro acudía a divertirse a El Hormiguero como campeona de Europa de atletismo y record de España de triple salto. La atleta también participó en el programa de laSexta presentado por Alberto Chicote 'Te lo vas a comer'. Allí habló acerca de su próxima participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"En Río me lesioné. No pude ir. Ahora ya sí que no puedo permitir que nada interrumpa ese camino a Tokio. Vivo pensando en los Juegos Olímpicos y en llegar allí bien. Voy a poner todo de mi parte para llegar a Tokio al 100%", aseguraba entonces. La pandemia puso en duda la celebración de este evento deportivo, algo que afectó a Peleteiro, tal y como revelaba meses más tarde ante Trancas, Barrancas y Pablo Motos. "A mí me dicen que se aplazan o se cancelan y es un bajonazo. Espero que no se cancelen, por favor", deseaba.

Y su esfuerzo tuvo su recompensa. Los juegos se celebraron y la atleta gallega se subió al podio y obtuvo la medalla de bronce en la modalidad del triple salto, convirtiéndose en una de nuestras deportistas más reconocidas y queridas no solo en España, sino en todo el mundo.

Poco después, Ana Peleteiro acudió a El Desafío para volver a ponerse a prueba, llegando a la gran final. Un emocionante momento que podemos volver a vivir, junto a todos los mencionados en esta noticia, en el vídeo sobre estas líneas.

Madrina de la hija de otro de nuestros grandes deportistas,Ray Zapata, participó en una sorpresa que La Roca le organizó. En Las Uñas, mostró su honestidad brutal. "¡Ay, es que he ganado una medalla olímpica y todo el mundo tiene que saber quién soy!", decía, burlándose de esta actitud vital. "Pues no, amiga, bájate de la nube porque la vida no es así". "Yo tuve mi auge a los 16, que se me dio mucho bombo y me comí la leche de mi vida. Se pronosticaba que yo iba a ser la campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ni fui. O sea, así fue la leche. Ahí toqué fondo". Pero, por suerte, llegó "el resurgir de 'la Peleteiro'.

Ahora, acompañada de Albert Espinosa, la saltadora gallega recorre los lugares más emblemáticos de su infancia en El camino a casa, donde da a conocer su lado más familiar y habla de su adopción y el bullying que sufrió en su adolescencia, además de recordar con cariño a su abuela, una de las personas más importantes de su vida.

Un programa repleto de emociones y sorpresas que le sacan alguna que otra lagrimita a la gran Ana Peleteiro.