"En el instituto tuve una época en la que no sabía muy bien hacia dónde iba y luego me enmendé", cuenta Roberto Leal a Albert Espinosa, al que explica en este vídeo un momento clave que vivió con su padre y que hizo que se pusiera las pilas tras repetir curso dos veces.

"Me cogió un día del collar que llevaba y me dijo, 'estudia, estudia porque yo no he podido'", recuerda Roberto Leal, que explica que su padre tuvo que empezar a trabajar de albañil con 11 años: "Él no tenía otra opción, yo las tengo porque él y mi madre con su esfuerzo me pudieron pagar una carrera". Y es que el presentador destaca que su padre "hablaba poco, pero cuando hablaba, hablaba".

