Manuel Díaz 'El Cordobés' llega a la iglesia de La Inmaculada, el lugar donde hizo la primera comunión, todo un hito en la vida de un niño que, para él, fue muy diferente al del resto de sus compañeros. "Fue una época en las que estábamos un poquito más apretados de dinero y claro, mi madre lo estaba pasando mal", recuerda el extorero junto a Albert Espinosa en El camino a casa.

Fue por este motivo que él, siendo muy pequeño, tomó una decisión sin consultar con ella. "Me vine solo y me comulgué. Le pregunté al padre que me comulgó si ya había hecho la comunión y él me dijo que sí. Así que llegué a casa y dije: 'Mamá, yo ya he hecho la comunión, no te preocupes porque ya no hay que comprar traje ni nada'".

Pero lo más duro para él fue cuando tuvo que contar una mentira piadosa a sus hermanos para explicarles por qué los Reyes Magos no habían dejado regalos ese año en su casa. "Mi madre me dijo que los Reyes no podían venir, entonces yo a mis hermanos pequeños les dije que los Reyes no habían entrado porque nos habíamos dejado la puerta cerrada", recuerda con tristeza.