¿QUÉ ES EL PER Y POR QUÉ ES TAN CRITICADO?

David Pérez, sobre las críticas al PER: "No hablan de los grandes terratenientes como la Casa de Alba que se llevan millones"

Las abuelas andaluzas y catalanas hablan en Bienvenidas al sur con el jornalero David Pérez sobre un tema tan polémico como el PER. "El de los jornaleros son 426 euros durante los seis meses que no hay trabajo, si descontamos el sello que pagamos se quedan en 1.500 euros para vivir durante esos meses, con eso no llegas a pagar nada".