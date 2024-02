"Dice que es un guerrero y que la clave de su negocio está en la constancia y el sacrificio. ¿Estará preparado para una batalla como esta?", se pregunta Alberto Chicote mientras recorre en coche las calles de Cádiz que le llevan hasta Villanos Bistró Canalla, el local del que es propietario Juan Pedro Medina, primer concursante de Batalla de restaurantes.

Él es quien tiene el honor de inaugurar el programa, que acaba de llegar a laSexta para revolucionar la parrilla, y no solo televisiva. Tan solo con su presentación ya podemos intuir que Juampe va a ser un rival duro, a la altura de lo que se espera de este concurso que busca encontrar el mejor restaurante de diferentes ciudades, en esta ocasión, de Cádiz.

"Soy un tío perfeccionista. Me gusta la disciplina, el orden, la limpieza... Veo una cosa malamente y no me puedo callar la boca. Soy así de impulsivo", reconoce. La cocina de Villanos Bistró Canalla está basada en la fusión de la gastronomía de diferentes partes del mundo con la cocina gaditana. "Tenemos el mejor atún", advierte, algo muy importante, ya que en este programa, los cuatro concursantes competirán por ver quien tiene la mejor creación culinaria con el atún rojo, tan típico de la zona.

Juampe está convencido de que va a ganar. "Por orden y disciplina", apostilla.