Los hosteleros de Zaragoza visitan el restaurante Valdeconsejo junto a Alberto Chicote. Nada más entrar en la cocina, los contrincantes de Cristina, la dueña, alucinan. "Esto es de 1º de EGB de Hostelería", critica Carlos, propietario del Asador Los Gigantes al ver un grave error de almacenaje y es que "huele muchísimo a pescado": "Algo muy importante que es de 1º de EGB de Hostelería es que la carne va con la carne y el pescado con el pescado".

"Ten las cosas como dios manda", insiste indignado Carlos, que al intentar seguir criticando, se topa con un comentario de Fran: "Macho, no haces más que interrumpirme, tío". Pero Fran, lejos de calmar las aguas, enfada más a Carlos llamándolo Antonio. "Antonio no, Carlos para ti, me cago en la hostia", afirma muy enfadado Carlos, que ataca a Francisco: "Tienes menos luces que el barco de un contrabandista".