El 'dardo' del dueño de 'La despensa del Marqués' a la dueña de Ebisu tras criticar su tarta: "Por lo menos no olía a amoníaco"

Batalla de restaurantes se traslada hasta Logroño, donde Alberto Chicote descubrirá cuál de los cuatro restaurantes que concursan en el programa hace las mejores patatas a la riojana. Para ello, el exitoso chef visita los cuatro restaurantes y conoce a sus responsables: Mariana Botez, propietaria y cocinera del Ebisu; Carmen Cuesta, jefa de cocina del Atiborre; Roberto Cuadrado, propietario de La despensa del Marqués y Txebiko, cocinero y propietario del Restaurante Txebiko.

Tras visitar los cuatro restaurantes y puntuar su comida, espacio, servicio y precio, Alberto Chicote reúne a los cuatro responsables para que se sinceren sobre sus puntuaciones y hagan análisis de las críticas recibidas. Unas críticas que desatan la tensión entre Mariana Botez, propietaria y cocinera del Ebisu, y Roberto Cuadrado, propietario de La despensa del marqués, por la decoración de sus locales. Y es que Mariana dio un 2 de puntuación a La despensa del marqués porque explica que se esperaba más del local ya que el nombre "te lleva un pensamiento más allá, donde encuentras todo elegante".

"¿Un 2 porque te parece poco elegante?", pregunta Roberto, que critica que ella en su local tiene puesto papel pintado. Tras esta discusión, ambos se enzarzan en otra sobre la comida, que Mariana puntuó con un 3. "No me gustó en absoluto su comida, fue la peor tarta de queso que he comido en mi vida", critica Mariana a Roberto, que se defiende recordando las críticas que había recibido el local de la primera: "Por lo menos no olía a amoníaco". "Al menos mi comida sanitaria estaba bien, no se quién te hace la inspección", insiste el dueño de La despensa del Marqués a Mariana.