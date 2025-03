'Brasería Los Charros', el local de Valladolid en el que Chicote terminó de grabar antes por una plaga de bichos

La experiencia de Alberto Chicote y el resto de restauradores en Brasería Los Charros durante su paso por Batalla de restaurantes no ha dejado a nadie indiferente. Si primero los responsables del resto de locales que participan en el programa tuvieron que matar a una cucaracha en la barra del local de Valladolid, después fue el propio Alberto Chicote el que tuvo que enfrentarse a otra en el comedor.

"Tengo un problema enorme, en la pared hay una cucaracha pegada a algo, la verdad que se me hace...". "Tenemos una cucaracha pegada a la pared, solucionadlo lo antes posible", avisa Chicote a la camarera, quien hace lo propio con Santi, el encargado del local. Después de encontrarse la cucaracha pegada en la pared, Alberto Chicote descubre junto al resto de hosteleros un trozo de morcilla debajo de una servilleta en Brasería Los Charros. "Si no me cago ahora mismo ya no me cago nunca", alucina el exitoso chef.

No obstante, lo peor todavía estaba por llegar. Si primero fueron cucarachas y después un trozo de morcilla de otro cliente, ahora encuentran un bicho en la comida. Alberto Chicote no puede más y decide abandonar junto a los hosteleros Brasería Los Charros sin comer.

Tras finalizar el programa, Alberto Chicote analiza su mala experiencia en Brasería Los Charros. La puntuación de Chicote, 2,2, es la misma que la del resto de hosteleros, lo que sitúa a la Brasería en última posición. "Lo que vivimos no tiene nombre", asegura Alberto Chicote, que destaca que "la falta de higiene se hizo evidente en la mesa y dinamitó una comida que ya pintaba mal". "Tiene problemas muy graves que tiene que tomarse en serio".