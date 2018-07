Adriana Abenia, la colaboradora de 'Así nos va' ha asistido a los videoencuentros de laSexta.com para hablar de su libro: "Lo que moja la lluvia" y contestar a todas las preguntas de los internautas sobre el programa en el que trabaja en las tardes de laSexta: "Así nos va", con Flo Fernández y Anna Simon.

Adriana parece no tenerle miedo a nada, incluso se anima en el videoenuentro a cantar un tema de 'Los Cánelon', la banda del programa de Mariló Montero que en su programa de laSexta no han tardado en imitar, bautizándose como: "Los Béchamel".



Además, la reportera ha sacado su propio libro: "Lo que moja la lluvia", donde confiesa haber escrito sobre momentos pasados. Ante la pregunta de haberse inspirado en alguna obra, Adriana explica: " Me gustó mucho 'La sombra del viento', porque el autor detalla cada momento", y así decidió hacer su libro, muy descriptivo: "Creo que a veces incluso se mezcla con la poesía".

Y es que no tardó más de seis meses en escribirlo, "hay que leerlo", asegura, pero desvela la dedicatoria, con una respuesta decisiva para su novio, quien le acompaña desde los quince años: "Era la oportunidad de dejarle por escrito un sí quiero".