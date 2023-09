Manuel estudiaba el primer año de la carrera de Criminología cuando Alberto Chicote visitó su casa en 2019. Él, junto a otros alumnos que también vivían en la residencia Rector Estanislao del Campo, en Sevilla, crearon una cuenta de Instagram para denunciar las pésimas condiciones de la comida que les servían allí a diario.

El chef, junto al equipo de ¿Te lo vas a comer?, acompañó al joven en su viaje desde su ciudad natal a Jerez, donde cursaba sus estudios. En el camino, Manuel le enseñó algunas imágenes terroríficas: pan con moho y fruta completamente podrida, cubiertos "pegados por la mierda" e incluso yogures con pelos. "Pero, ¿cómo puede haber un pelo dentro de un yogurt?", preguntaba Chicote, que afirmaba estar alucinando "pepinillos".

"Esta gente es consciente de que si existiese la opción de no comer allí y que no te lo cobraran, el 90% de los estudiantes no comería allí", aseguraba el entrevistado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.