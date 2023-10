Tamara Gorro estalla tras los rumores de reconciliación con Ezequiel Garay por su viaje a Roma. "A ver si queda claro y da tanto la vuelta como todo", destaca la instagramer, que resalta que tanto Ezequiel Garay como ella están solteros: "Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, piénsalo, allá tú".

Alfonso Arús aconseja a Patricia Benítez no salir con su ex, ni para ir a Carrefour. "Al Carrefour a veces sí que vamos", confiesa la colaboradora en el plató, dejando alucinado al presentador. "¡Qué dices!, ¡qué fuerte!", destaca Alfonso Arús mientras que Tatiana Arús critica que no lo haya contado. "Pero di que habéis vuelto", insiste Alfonso Arús a Patricia Benítez, que lo niega aunque reconoce que no solo va al supermercado con su exmarido sino también al fútbol los domingos y hasta quedan para ir de copas.