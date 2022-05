Seguro que muchas veces has evitado tomarte una mandarina porque ibas a acabar con las manos pringosas. Alfonso Arús muestra en el vídeo que acompaña a estas líneas el truco sencillo y definitivo para poder pelarla sin mancharte. "Qué brutal", comenta Angie Cárdenas al ver las imágenes.

"Salen los gajos disparados", asegura Alfonso Arús.

Este truco ha sido compartido en redes sociales y se ha hecho viral este mismo fin de semana por la sencillez: "Al ver el vídeo me pregunto cómo no se me había ocurrido antes", confiesa María Moya.