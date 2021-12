Concha Andreu, la presidenta de La Rioja, ha sufrido un golpe en público al caerse uno de los focos de iluminación durante la presentación del proyecto de centro de salud de La Villanueva, en Logroño.

Mientras el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, compadecía ante los medios, el foco caía sobre la presidenta golpeándole en la cara. Andreu ha sufrido una pequeña herida en la zona inferior del ojo derecho.

La presidente de La Rioja ha bromeado después del susto: "Me voy al centro de salud. ¡Ah! No, que todavía no está".