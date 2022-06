Aunque es tendencia, tener las uñas largas dificulta la realización de tareas cotidianas y puede resultar muy incómodo. Una mujer ha decidido llevar esto al extremo y su historia se ha hecho viral en TikTok.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, una mujer dejó crecer su manicura durante 30 años. El resultado es sorprendente y la protagonista no duda en pintar y decorar sus largas uñas con multitud de colores. No obstante, las imágenes han resultado algo desagradables a los colaboradores de Aruser@s, ya que la mujer no puede mover las manos con facilidad.