Una mujer decidió llamar a la Policía Local de Gijón para que acudiera a desinfectar un banco para que se pudiera sentar, algo que sorprendió al agente que la atendió, que respondió de manera muy contundente.

"Me iba a sentar en un banco del Muro, pero no hay nadie para desinfectarlo y se acaba de levantar gente. He llamado a EMULSA, pero no me cogen el teléfono. ¿Qué puedo hacer?", preguntó la mujer.

Al escuchar esta consulta, el agente no daba crédito y le respondió: "Continuar caminando. De nosotros no sería, que somos un servicio serio".

Otros momentos destacados

Pepa Bueno ha reflexionado sobre la dimisión de Salvador Illa, que se marcha a Cataluña "en el peor momento de la pandemia" y ha recordado a la oposición que lleva "un año pidiendo su dimisión" y ahora critica que se vaya.

Los colaboradores de Aruser@s se han mostrado indignados ante la medida que planea aprobar la Generalitat: permitir saltarse el confinamiento perimetral de los municipios para asistir a mítines electorales. "No puedes ir a ver a un familiar ni ir por ahí a comer, pero sí puedes ir a un mitin electoral porque eso no lo puedes ver telemáticamente. Es lamentable", ha señalado el presentador.