La reina Letiziaha retomado su agenda tras sus vacaciones de verano y lo ha hecho protagonizando un curioso momento al llegar tarde a una de sus audiencias. La propia monarca ha sido la encargada de explicar el motivo de su retraso de 20 minutos. "Javier, ¿les has contado el motivo del retraso?", pregunta la reina a uno de los miembros de su equipo tras saludar a los presentes, a los que explica que tuvo una audiencia privada con Andrés.

Pero, ¿quién es Andrés? Se trata de un joven, que sufre una enfermedad rara, al que la reina Letizia ya conoció hace nueve años en el Senado. En concreto, sufre laminopatía, una enfermedad que solo tiene 6 casos en España y 100 en todo el mundo. Incluso, la reina Letizia ha grabado un divertido vídeo junto a Andrés, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. En él el joven bromea sobre que no se acuerda de dónde está, hasta que aparece la reina en el plano.

Por otro lado, el propio Andrés compartió otro vídeo hablando sobre su relación con la reina: "Todavía no me lo creo, hoy me ha recibido la reina y le he estado contando que estudio periodismo, igual que ella". Además, también le ha contado "cómo han sido estos años" tras conocerse hace nueve años en el Senado: "Hoy nos hemos vuelto a ver y me ha hecho muchísima ilusión, me lo he pasado genial".