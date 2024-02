Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral de una mujer de 32 años que cuenta en Tik Tok cómo ha podido comprarse un piso en Barcelona. "Me he comprado un piso que cuesta 117.000 euros y tenía ahorrado el 30%, unos 30.000", explica la joven, que afirma que no tiene aval familiar: "Me lo estoy comprando sola".

"Obviamente tengo un buen sueldo", confiesa la mujer, que explica que trabaja como directora de departamento en una agencia de publicidad. Sin embargo, la mujer afirma que viene de una familia humilde: "Llevo ahorrando dinero desde los 16 años, la mitad de mi vida". "En mi casa nunca me han regalado nada y siempre han tenido la mentalidad de que hay que ahorrar", detalla y manda un mensaje a una persona de 25 años: "Ahorra".

Se trata de un piso de 30 metros cuadrados, es decir, un estudio. Aunque Alfonso Arús destaca que la chica lleva ahorrando desde los 16 años como una hormiguita, Angie Cárdenas afirma que "a muchísima gente le encantaría ahorrar pero el sueldo no les da para eso".