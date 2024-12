El viral de Angelina Jolie en el que explica por qué está descalza con Jimmy Fallon

Angelina Jolie ha reaparecido en un programa de televisión tras diez años de ausencia para promocionar su última película, en la que interpreta a María Callas. La actriz ha sorprendido al aparecer en el plató de Jimmy Fallon descalza. "Me he dado cuenta de que estás descalza", destaca el presentador, que pregunta a Angelina Jolie si se ha olvidado los zapatos.

Por su parte, la conocida actriz explica en el vídeo principal de esta noticia que el día anterior se había roto un dedo del pie: "He intentado encontrar un zapato cómodo, pero he decidido ir descalza". Una explicación que no termina de convencer a Alfonso Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s: "Señora, ¿sabe lo que es una sandalia?". Por su parte, Alba Gutiérrez recuerda que podría haber pedido consejo a doña Letizia, que tiene experiencia en buscar diferentes zapatos por sus dolencias en los pies.