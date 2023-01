El programa Aruser@s Weekend ha emitido unas recomendaciones que Carmen Lomana le ha hecho a Tamara Falcó de cara a su futura boda.

"Querida Tamara: el 17 de junio que no sea palabra de honor -en referencia al vestido de novia-. No he visto cosa más fea ni más hortera", expresó Lomana en la Cadena Cope. "Para ir a un iglesia no viene a cuento ir a hombro descubierto y con las pechugas enseñándolas", aseguró.

La famosa colaboradora televisiva se ha referido también al nuevo anillo que íñigo Onieva le ha regalado a Tamara Falcó. Sobre la alianza previa ha afirmado que "era bisuta". "Creo que lo compró en los chinos", ha recalcado.