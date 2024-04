"Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido 'Bella en verde'", asegura Victoria Beckham sobre la reina Letizia en una entrevista concedida a la revista Vogue España con motivo del lanzamiento de su colección para Mango. La excantante y diseñadora británica considera a la monarca su "musa definitiva" y asegura que le hizo "especial ilusión" verla lucir un vestido de su marca en la recepción previa a la coronación de Carlos III de Inglaterra en mayo de 2023.

La exSpice no conoce en persona a la reina, pero la encuentra "hermosísima y elegante". "Nunca se equivoca en términos de moda", sentencia. Pero su entusiasmo al ver sus diseños cobrar vida no se limita al ámbito de la realeza o la élite. "Siempre es increíble cuando ves fotos de celebrities luciendo tus vestidos, pero también puede ser alguien en un restaurante o una persona que va caminando por la calle. La gente hoy cuenta con muchas opciones y si me eligen a mí, es un gran honor por el que siempre me siento agradecida y muy emocionada", cuenta.

Dos décadas después de su polémico paso por nuestro país de la mano de su marido, el futbolista David Beckham - quien formó parte de la plantilla del Real Madrid entre 2003 y 2007- Victoria vuelve a declarar su amor por España, dejando atrás malos entendidos y titulares malintencionados. "Este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad", declara haciendo referencia al documental de Netflix dedicado a su pareja, en el que la artista señaló y desmintió algunas falsas leyendas urbanas.