Una tiktoker española cuenta su experiencia viajando sola a Marrakech: "La palabra es pesadez"

Esta joven española que crea contenido en Tiktok ha viajado sola a Marrakech y ha explicado a sus seguidores consejos a tener en cuenta si van a visitar el país sin compañía.

Clara, la viajera, desmitifica la idea de que el país es peligroso para las mujeres que se animan a explorarlo sola, pero asegura que "son muy pesados". La tiktoker destaca la importancia de confiar en tu intuición y priorizarte a ti misma en caso de situaciones tensas o incómodas. "La palabra es pesadez, porque te intentan desde vender algo hasta si vas por la calle acompañarte todo el rato para ayudarte".

"No veo que sea un sitio para ir solo, pero no porque sea peligroso", opina la joven, que cuenta que una chica moldava le recomendó no hacer el viaje sola. "Creo que es porque no haces tantos amigos como podrías hacer en Tailandia yendo tu sola", admite. Por otro lado, muestra la realidad de sus calles: "Está todo lleno de mierda, ¡la gente es muy guarra! Hay mucha gente pidiendo y mucha pobreza", confiesa la joven.