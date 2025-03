El susto de Patricia Benítez al ver a Bad Bunny en calzoncillos: "Está muy abultado eso, parece un torero"

"Os pongo las imágenes de las que todo el mundo habla", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral de "Bad Bunny protagonizando la nueva campaña de Calvin Klein". "No está mal el chico", afirma el presentador en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que se trata del primer puertorriqueño que firma esta colaboración con la marca.

"No sabemos si hay photoshop o no", destaca la colaboradora mientras Alfonso Arús responde tajante: "La respuesta es sí". "Patricia casi se cae de la silla", afirma Angie Cárdenas al ver la reacción de la colaboradora con las imágenes mientras que Patricia Benítez se defiende: "Está muy abultado eso, parece un torero". Sin embargo, la colaboradora explica que le gusta más los calzoncillos "sueltecitos": "Los apretados no me gustan nada, me encantan los Boxer sueltos".

Tras escuchar a su compañera, Tatiana Arús enseña otra campaña de ropa interior que "le va a gustar más": la protagonizada por Patrick Schwarzenegger, que ha firmado por la marca de Kim Kardashian.