Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el momento en el queEl cura de Valdepeñas ha mandado un 'dardo' por lo que la gente entiende como libertad. "¿Pensáis que libertad es que decidamos qué marca de móvil queremos comprar?", pregunta el cura, que afirma que "libertad es si quieres tener móvil, a lo mejor quieres vivir sin él".

"A lo mejor, tu libertad es que decides que no quieres móvil o que no quieres un coche eléctrico, sino ir en coche de caballos como un señorito andaluz", destaca El cura de Valdepeñas, que declara que "de toda la vida las cacas de los caballos han servido para abonar el campo".

"No debemos de tener miedo, ¿a que nos cancelen?, ¿que me saquen en laSexta, que sé que me van a sacar?", pregunta El cura de Valdepeñas. Alfonso Arús le responde en el vídeo principal de esta noticia.