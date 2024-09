Alfonso Arús pide un favorcito a los espectadores de Aruser@s: "Si alguien tiene en casa todavía un 'Nuevo Vale', una 'SuperPop', una 'Bravo', un 'Tele Indiscreta'... por favor, que nos envíen la foto". En el programa matinal recuerdan con nostalgia las revistas para adolescentes.

Patricia Benítez no puede ni quiere olvidar la sección de las cartas de amor. "Tenían unos dramas...". También echan de menos en plató los 'tierra, trágame' y no pueden evitar rememorar las disputas familiares por culpa de algunas de estas publicaciones. "El 'Nuevo Vale' estaba bastante censurado por nuestras madres, porque había un apartado que era subidito de tono, que ya ves tú en aquella época. Pero claro, no querían que supiéramos según qué cosas", cuenta Alba Gutiérrez.

El más joven del plató, Hans Arús, mira a sus compañeras sin saber de lo que están hablando, pero Rocío Cano sí que tiene muy presente el tema del que se discute y añade una revista más que ninguna de sus compañeras conoce. "Había una que se llamaba la 'Loka' que era un poco 'chungui'".