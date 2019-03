La Policía trata de localizar a un hombre que propinó un brutal puñetazo a una mujer en plena calle.

Carlos Quílez explica que entre ambos "no había ninguna relación" y que la víctima "manifestó en su declaración que no había ningún conflicto entre ellos, que no le conocía de nada y que era la primera vez que pasaba por esa zona".

Las autoridades ya han identificado al agresor, pero todavía no le han localizado ni detenido.