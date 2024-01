El matrimonio de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera está atravesando un duro momento después de que la cantante anunciase, a través de un post en su Instagram, que ha perdido al bebé que estaba esperando.

"Queridos amigos, no se nos da muy bien comunicar este tipo de noticias, sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes, pero como en la vida no siempre puede ser así. En este caso no nos hubiese gustado tener que compartir esta noticia , pero pensamos que debíamos hacerlo por el cariño y el respeto que nos dais día a día a toda nuestra familia. Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas", explicó en sus redes.

La representante de España en Eurovisión 2009 ha confesado que han atravesado momentos muy duros tanto él como su marido y que han esperado a que pasase un poco el tiempo para comunicarlo a sus seguidores: "Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno. Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio".

"Esta experiencia nos ha dejado una de las lecciones más importantes que la vida te puede dar: valorar lo que uno tiene y disfrutar de ello cada día. Si ya éramos conscientes de ello ahora mucho más. Somos afortunados y damos las gracias por tener dos hijas maravillosas y sanas que están siendo nuestro mayor apoyo, que nos dan la fuerza y nos hacen luchar cada día y sacar una sonrisa a pesar de las circunstancias. Somos una pequeña gran familia , hemos hecho un gran trabajo juntos estos días para afrontar estos momentos", añadió.

Además, Soraya quiso mandar un mensaje de apoyo a todas las familias que han tenido que pasar por el mismo episodio: "No queremos dejar pasar por alto a todas las familias que han pasado como nosotros por estos momentos, queremos mandarles un mensaje de ánimo y un abrazo infinito a todas ellas. La vida no para, hay mucho que celebrar, mucho que vivir… Seguimos teniendo ilusiones y proyectos de familia, que con la calma y el tiempo encontrarán su momento si Dios quiere. Una vez más gracias a todos de corazón. Os mandamos un abrazo infinito".

Por último, quiso compartir el emotivo dibujo que hizo su hija mayor, Manuela, dibujando un bebé en el cielo para representar el duro momento: "Manuela encontró la manera de expresar sus sentimientos y lo hizo a través de la pintura en este cuadro que guardamos con mucho cariño. Nos parece la imagen más especial que podíamos compartir con vosotros ".