Todo el mundo tiene un pasado. Así nos lo han recordado en Aruser@s Weekend, donde han rescatado unas imágenes en las que aparece la cantante Shakira con un reloj Casio y siendo la imagen de la campaña de un nuevo modelo del coche Twingo.

Es difícil no saber qué significa esto, pero por si alguien no lo entiende, aquí va el contexto: la colombiana acaba de sacar una canción con el joven productor musical argentino Bizarrap. El éxito ha sido apabullante y en las primeras horas tras su lanzamiento han batido varios récords. La Sesión No. 53 de Bizarrap y Shakira es toda una canción de despecho en la que ella critica a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, quien le ha sido infiel con Clara Chía (23). Una de las frases de la canción dice:

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Tatiana Arús criticaba que a veces nos cuesta hacer memoria y explicaba que en 1995 Shakira fue madrina del nuevo modelo de Twingo, cuando ella tenía 18 años.

Por su parte, Gerard Piqué ha anunciado que un "gran acuerdo con Casio", este viernes durante un streaming en el canal de Twitch de la Kings League, donde ha reaparecido, precisamente, luciendo uno de estos relojes en la muñeca.