Sharon Stone confiesa por qué abandonó su carrera: "Pensé, 'es demasiado, no quiero ser Tom Cruise'"

Sharon Stone explica en un podcast en el vídeo principal de esta noticia el motivo por el que abandonó su carrera. "Abandoné mi carrera en la cima, justo después de 'Casino'", confiesa la actriz, que explica que se casó y se mudó a San Francisco.

"Pensé, 'no soporto la presión, es demasiado, no quiero ser Tom Cruise'", desvela Sharon Stone, que reconoce que luego se arrepintió: "Pensé que no debería haberlo hecho porque lo eché todo a perder".

"Pero la presión era mucha", insiste la actriz, que destaca que no sentía que nadie la cuidara: "Lo que quería era que me cuidaran, pero no lo conseguí por no aceptar lo que tenía delante y el tipo de amor que estaba recibiendo".

Tras escucharla, Tatiana Arús destaca que últimamente muchos famosos se están sincerando en podcast. "Se sinceran muchos años después, tardan un poco", afirma, por su lado, Alfonso Arús.