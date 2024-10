Shakiraes la nueva portada del mes de noviembre de 'GQ España'. Después de'Soltera', su nueva canción tras el éxito de su disco 'Las mujeres ya no lloran', la cantante ha concedido una entrevista a la revista donde reflexiona sobre el amor y se sincera hablando sobre cómo ha superado su duelo a través de la música.

Tras doce años de relación y dos hijos en común, Sasha y Milan, el duelo vivido debido a su separación con Gerard Piqué le ha hecho reflexionar sobre cómo ha cambiado su visión del amor. "Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere", declara la de Barranquilla.

La intérprete colombiana asegura que hay gente que le "ha traicionado, dado la espalda y reventado por dentro". "Gente que en el momento en el que más necesitaba no estuvo", alega. Además, reconoce que el proceso de sanación "es largo" y le va a llevar "varios álbumes".

Los tertulianos de Aruser@s recuerdan en el plató las declaraciones del exfutbolista, en el programa Café CNN, donde declaró que "no todo correspondía a la realidad". "¿Cuánto dura el duelo en el final de una relación?", pregunta Alfonso Arús en el plató, tras escuchar las declaraciones de Shakira. "Hay expertos que aseguran que 21 días, en el caso de Shakira, serán 21 años", bromea el presentador del programa.