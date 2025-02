El Sevilla, del gasto medio de 99,33 euros en San Valentín: "Llenando el depósito el 14 de febrero ya te los gastas"

El Sevilla reflexiona sobre el estudio que afirma que el gasto media en San Valentín en 2025 será de 99,33 euros: "No creo que Cristiano Ronaldo regale eso a Georgina Rodríguez, que las hebillas de su bolso ya cuestan más".

Alfonso Arús conecta con El Sevilla para reflexionar sobre un estudio que asegura que este año el gasto medio en San Valentín será de 99,33 euros. "A mí me gustan mucho este tipo de fiestas porque creo en el amor", destaca el colaborador, que confiesa: "Me encanta que hayan hecho esta estadística, porque habrá otro por ahí que se gastará 198,66 euros".

"Hay que aclarar que no quiere decir eso que te vayas a gastar ese dinero en regalos, viajes, comidas o cenas con tu pareja", destaca El Sevilla, que reflexiona: "El 14 de febrero llenas el depósito de gasolina o vas al supermercado y con tres cosas ya te gastas esos 99,33 euros". "Hay quien no tiene dinero para hacer un regalo y sabe que haciendo el esfuerzo de llegar a 99,33 euros que no los tiene, ya le está diciendo a su pareja que la quiere", afirma.

Sin embargo, El Sevilla admite que no cree que "Cristiano Ronaldo regale a Georgina Rodríguez algo de 99,33 euros, ni ella a él": "Georgina tiene bolsos que la hebilla ya vale más que 99,33 euros".