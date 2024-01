"Me he tomado algún tiempo para mí misma porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y el segundo en menos de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama el pasado verano y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva", cuenta Sarah Ferguson a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje, que va acompañado de una foto de la duquesa de York sonriendo y apoyada en la barandilla de un puente, la exmiembro de la realeza británica agradece a su dermatólogo la exhaustiva vigilancia que le ha prestado hasta que le fue diagnosticado el melanoma. Ferguson recalca la necesidad de "comprobar el tamaño, la forma, el color, la textura y la aparición de nuevos lunares" y anima a todo aquel que lea este mensaje a revisar con atención su piel.

"Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock", reconoce, pero afirma sentirse "de buen humor" y "agradecida" por los muchos mensajes de amor y apoyo que ha recibido. "Está siendo sometida a más investigaciones para garantizar que esto haya sido detectado en las primeras etapas", aseguraba durante el día de ayer su portavoz, citado por Sky News.

La noticia llega en un momento delicado para la familia real británica, cuando Kate Middleton permanece ingresada en un hospital por una cirugía abdominal y el rey Carlos III se prepara para un "procedimiento correctivo" para un agrandamiento de la próstata esta semana.