"Ruth Lorenzo ha sorprendido con algún zasca a 'Zorra' y Nebulossa", afirma Alfonso Arús al mostrar en el vídeo principal de esta noticia el análisis de la cantante sobre el tema que representará a España en Eurovisión y su intérprete. "Es un abanico grande porque a mí la canción me gusta, pero vocalmente está floja, entonces tiene que centrarse en eso porque en Eurovisión la gran mayoría de artistas que se suben al escenario tienen un registro vocal importante", destaca Ruth Lorenzo.

Además, la que fuera representante de España en el mismo festival en 2014 señala que "no puedes basar tu canción solo en un mensaje ni escenografía". Alfonso Arús reflexiona sobre las palabras de la cantante en el plató de Aruser@s: "Acaba de decir que no tenemos nada, la voz no da, la escenografía no se la espera, de momento".

