Los sueños, sueños son, pero qué bonito sería que algunos de ellos se convirtieran en realidad... aunque sea dentro de muchos años. Este es el deseo de la pequeña protagonista de este vídeo de Aruser@s, que describe con precisión y detalle la bonita y romántica historia que ha vivido mientras estaba dormida.

"Era un señor que hablaba francés, pero yo también era una señora", aclara la niña, que asegura que estaba muy enamorada de él y que le pidió matrimonio con un dibujo. "Era un poquito calvito", dice mientras señala a su padre, que, curiosamente, se parece a su 'príncipe azul'. "Me voy a dormir otra vez y pensar en él para ver si me dice sí o no", desea.

"Físicamente está describiendo al padre", observa Alfonso Arús. Para Angie Cárdenas, la explicación está clara: "cuando eres pequeña, idealizas a tu padre".