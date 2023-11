Como no podía ser de otra manera, Juan y Medio también se ha pronunciado sobre el tema del momento: el presunto romance entre el príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Eso sí, lo hace con su estilo habitual: mucho sentido del humor.

En 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur, el mítico presentador se sienta en corrillo con su copresentadora, Eva Ruiz, para dejar claro su punto de vista. "Bueno, una mujer libre que sabe que el otro está casado... jei, jei, jei", dice dando a entender que quizá la actitud de la expareja de Cayetano Martínez de Irujo no ha sido, a su juicio, la más acertada.

Eva sale en defensa de la mexicana. "Libre, libre", repite. "El complicado eres tú", asegura refiriéndose a Federico de Dinamarca. Es aquí cuando Juan y Medio estalla. "¡Y tú la que tragas!", exclama dando un golpe teatral en la mesa. "Porque, ¿de cuándo? Hombre, ahora tú no sabías que estaba casado el rey de Dinamarca, 'me he enterado por la prensa'", espeta. "Es el príncipe, es príncipe", le corrigen. "Bueno, príncipe, pero le queda un cuarto de hora a la otra", se defiende.