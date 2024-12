La reacción de una suegra arruina un 'gender reveal': "Acabas de robarnos nuestro momento"

Los 'gender reveal' llevan mucho tiempo de moda y se han visto de todos los colores: con un espectáculo de drones, desde una avioneta, una piñata, etc. Sin embargo, Hans Arús presenta un 'gender reveal' que ha sido comentado por la peculiar reacción de la madre del hijo que espera el bebé, que lo arruina todo.

Para descubrir de una manera original cuál será el género de tu bebé, no hacen falta fiestas demasiado exageradas. Con confeti y mucho amor, sobra y basta. Es lo que ha hecho la pareja del vídeo sobre estas líneas, que lanza un cañón de confeti cuando, de pronto, la madre se avalancha al ver que será una niña. La futura mamá se queda a un lado alucinada al ver que no le ha dado tiempo ni a abrazar a su marido.

"Acabas de robarnos por completo nuestro momento, no creo que haya estado bien", dice la mujer. "¡Estoy emocionada de ver que voy a tener una nieta!", le contesta la futura abuela, que no entiende su enfado. En el plató de Aruser@s debaten sobre si le ha robado el protagonismo o no. "La madre pasa por encima de la mujer", dice Alfonso Arús.