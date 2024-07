Alfonso Arús trae a El Sevilla la noticia de que la iglesia más pequeña del mundo se encuentra en Málaga y solo cabe el cura. El colaborador cuenta que está en la localidad de Benalmádena y que tiene un Récord Guinness. "Ni dios", es el calificativo con el que el cantante describe esta noticia, que justifica que "no es porque dios no quepa, porque cabe en cualquier parte y además, es la casa de dios y dios cabe en todas las casas".

A lo que se refiere el líder de los Mojinos Escocíos es que en ese edificio no cabe ni dios, porque solo entra el cura. "Allí no habrá pila del agua bendita, hay un chupito para santiguarse al entrar", comenta El Sevilla, que cree que en esa iglesia pusieron la imagen de una virgen en vez de un Cristo porque la representación de la madre de dios suele tener los brazos pegados al cuerpo y la representación del Jesús suele ser crucificado en la cruz por lo que no les cabe en la pared.

El colaborador recomienda a Alfonso Arús y a los espectadores ir a ver la iglesia más pequeña del mundo porque es muy bonita.